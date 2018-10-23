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Eşini döven kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 23:54 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, eşinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, eşinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.K. tutuklandı.
Olay, Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. G.K.'nin yardım çığlıklarını duyan komşuları, kadının evine gittiklerinde G.K.'yi elleri ve ayakları bağlanmış ve darp edilmiş halde buldu. Komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, G.K.'yi ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. G.K. verdiği ifadesinde, eşi A.K.'nin çıkan tartışma sonrası ellerini ve ayaklarını bağlayarak kendisini darp ettiğini söyledi. Polis, G.K.'nin ifadesi sonrası A.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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