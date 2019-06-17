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Eşini döven kocaya kitap okuma cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

Ardahan’da, eşini döven bir şahsa "Kur’an’da Evlilik Psikolojisi" kitabını okuma tedbiri hükmedildi.Eşini darp eden N.Ç.

Ardahan’da, eşini döven bir şahsa "Kur’an’da Evlilik Psikolojisi" kitabını okuma tedbiri hükmedildi.
Eşini darp eden N.Ç. isimli bir şahıs yakalanarak Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. İfadesi alınarak adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen N.Ç. hakkında Ardahan Sulh Ceza Hakimliği ’eşe karşı basit kasten yaralama’ suçundan kitap okuma tedbirine hükmetti.
Evlilik Okulu (Evlilikte kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerileri) ile Kur’an’da Evlilik Psikolojisi kitaplarını okuyacak olan N.Ç., birer hafta arayla özetlerini anlatacak ve bu şekilde adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirecek.

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