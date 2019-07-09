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Eşini dövünce infazı yandı, 25 yıl hapis yatacak

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 1997 yılında yağma ve cinayet suçundan tutuklanıp ömür boyu hapse mahkum edilen, 2 yıl sonra 'Rahşan Affı' olarak adlandırılan genel afta şartlı tahliye edilen Aytekin Gün, eşini yaralama suçundan infazı yanınca yeniden cezaevine gönderildi.

Eşini dövünce infazı yandı, 25 yıl hapis yatacak

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 1997 yılında yağma ve cinayet suçundan tutuklanıp ömür boyu hapse mahkum edilen, 2 yıl sonra 'Rahşan Affı' olarak adlandırılan genel afta şartlı tahliye edilen Aytekin Gün, eşini yaralama suçundan infazı yanınca yeniden cezaevine gönderildi. Şartlı tahliyenin 20 yıllık takip sürecinin sona ermesine kısa süre kala suç işleyen Aytekin Gün, 25 yıl 3 ay hapis yatacak.
Manavgat'ta tekel bayi işleten Aytekin Gün ile Battal Gazi Ç., Mustafa T. ve İsmail Y., 4 Aralık 1997 tarihinde tekel mallarını taşıyan Ali Özel'in kullandığı 07 F 1256 plakalı kamyonu durdurarak malları gasbetmek istedi. Şüpheliler, kendilerine direnen Ali Özel'i öldürüp kamyondaki malları gasp etti. Özel'in cesedini önce Sorgun Çamlığı'na gömen şüpheliler, ardından Antalya Korkuteli Karayolu üzerindeki Düzlerçamı Milli Parkı sınırları içinde bulunan Güver uçurumundan attı. Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, şüphelileri yakalandı. Şüpheliler, yargılama sonunda kamyonda bulunan tekel mallarını yağmalamak suçundan 11 yıl, kamyon sürücüsünü öldürmek suçundan ise ömür boyu hapse mahkum edildi.
AFLA ÇIKTI
Aytekin Gün ve diğer sanıklar 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra 1999 yılında çıkarılan ve 'Rahşan Affı' olarak bilenen genel afla 'yağma' suçundan adli kontrol şartıyla, 'cinayet'ten ise şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.
Manavgat'ta yaşamını sürdüren sanıklardan Aytekin Gün hakkında geçen yıl eşini yaralama suçundan dava açıldı. Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Aytekin Gün, 6 ay hapse mahkum edildi. Duruşmaya girmediği için hakkındaki hapis kararını bilmeyen Aytekin Gün, geçen pazar günü adli kontrol imzası için gittiği Şelale Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Aytekin Gün, şartlı tahliye sürecinde ceza aldığı için tutuklandı. Alanya Cezaevi'ne teslim edilen Aytekin Gün, 25 yıl 3 ay hapis yatacak. Aytekin Gün'ün şartlı tahliyenin 20 yıllık takip sürecinin bu yılın sonunda sona ereceği kaydedildi.

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