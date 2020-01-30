HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini dövüp, evi ateşe verdi

Eşini dövüp, evi ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 08:04 | Son Güncelleme

ADANA'da sokak ortasında dini nikahlı eşi Ö.G.'yi (53) döven Ali Y.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sokak ortasında dini nikahlı eşi Ö.G.'yi (53) döven Ali Y. (51), gözaltına alınmamak için kendisini eve kilitledi. Evi ateşe veren Ali Y., kapıyı kırıp, içeri giren polisler tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69098 Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin sokak ortasında bir kadını dövdüğü ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, Ö.G. isimli kadının dini nikahlı eşi Ali Y. tarafından dövüldüğünü belirledi. Ö.G.'yi koruma altına alan polis, kendisini eve kilitleyen Ali Y.'yi gözaltına almak istedi. İki katlı müstakil evin üst katındaki dairede bulunan ve alkollü olduğu gözlenen Ali Y., polisin çağrısına rağmen kapıyı açmadı. Evdeki eşyaları ateşe veren Ali Y., kapıyı kırıp içeri giren polis ekipleri tarafından alevlerin arasından çıkarıldı.
Gözaltına alınan Ali Y., Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Evdeki yangın da itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Beyoğlu'nda yangın paniği! Alevler bir anda sıçradıBeyoğlu'nda yangın paniği! Alevler bir anda sıçradı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atıklardan dev balık heykeli yaptı!

Atıklardan dev balık heykeli yaptı!

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye son dakika uyarısı! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Suriye sınırına gece askeri sevkiyat!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki: İşinin başında dur

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Beyoğlu'nda metruk binadaki yangın! Alevler yan binaya da sıçradı

Beyoğlu'nda yangın paniği! Alevler bir anda sıçradı

TEM'de araç yoldan çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

TEM'de araç yoldan çıkıp bariyerlere çarptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.