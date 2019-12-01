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Eşini elinden alan arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:43 | Son Güncelleme

Adana’da, cezaevine girince dini nikahlı işiyle evlenen arkadaşını cezaevinden çıktıktan sonra plan yapıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Mutlu Mahallesi 2950 sokakta 13 Kasım günü meydana geldi.

Eşini elinden alan arkadaşını öldürdü

Adana’da, cezaevine girince dini nikahlı işiyle evlenen arkadaşını cezaevinden çıktıktan sonra plan yapıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Mutlu Mahallesi 2950 sokakta 13 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Cuma B.’nin (25) kullandığı motosiklete kar maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saldırıda Cuma B. ve yanında yolculuk eden arkadaşı Eren Kaya (20) ağır yaralandı. Silahı kullandığı belirtilen kişi, yanında yine kendisi gibi kar maskeli başka biriyle kaçtı. Yaralılar, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eren Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 19 Kasım günü hayatını kaybetti.
Olayın cinayete dönüşmesi sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayın olduğu mahalleye giderek herkes ile tek tek görüşüp öldürülen şahsın kimseyle husumetli olup olmadığını araştırdı.

En yakın arkadaşı eşiyle evlenmiş
Polisin yaptığı araştırmada maktul Kaya’nın bir süre önce cezaevinden çıktığını ve burada tanıştığı Metin A.’nın dini nikahlı ve 2 yaşında bir çocuğu olduğu eşi D.T. (18) ile yakınlaştığını, bir süre sonra da dini nikahla evlendiklerini öğrenince aralarında husumet başladığını belirledi. Polis ayrıca, Kaya ile D.T.’nin, D.T. eşi Metin A.’yı cezaevine görmeye geldiği sırada tanıştığını ve daha sonra da aralarında gönül ilişkisi başladığını, Kaya’nın Metin A.’dan önce cezaevinden çıkınca D.T.’nin Kaya ile dini nikah kıyarak evlendiğini saptadı. Metin A.’nın da bu durumu cezaevindeyken öğrendiğini, bu nedenle Kaya’yı öldürmeye karar verdiğini öğrendi.

Kanlı pusu kurdu
Polis ayrıca, zanlının cezaevinden 6 ay önce çıktığını ve sürekli Kaya’yı öldürmek için fırsat kolladığını, 13 Kasım günü de Kaya’nın arkadaşı Yusuf A.’yı bularak şahsı silah zoruyla kaçırıp Kaya’yı telefonla arayıp bir adrese çağırmasını istedi. Yusuf A. korkudan arkadaşını arayıp buluşmak istediğini söyleyip adres verdi. Zanlı ile arkadaşı M.Y. de (16) Kaya gelene kadar Yusuf A.’nın başına silah dayayıp pusuyu ona haber vermemesini sağladı. Bir süre sonra Kaya, arkadaşı Cumali B. ile motosikletle olay yerine geldi. Metin A.’nın, eşini elinden alan zanlıyı görür görmez motosiklet durmadan pompalı tüfekle ateş açmaya başladığını belirleyen polis, zanlıları yaptığı operasyonla yakaladı. İki zanlı da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Eşini elinden alan arkadaşını öldürdü

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