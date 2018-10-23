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Eşini ellerini ve ayaklarını bağlayarak döven şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşini ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp eden şahıs tutuklandı.

Eşini ellerini ve ayaklarını bağlayarak döven şahıs tutuklandı

İddiaya göre Sarıyer Mahallesi’nde A.K. isimli şahıs evinde eşi G.K.’yı dövmeye başladı. Kadının sesini duyan komşuları yardım etmek için G.K.’nın evine gitti. Kapının açık olduğunu gören komşuları içeri girdiklerinde G.K.’nın elleri ve ayaklarının bağlanmış ve darp edilmiş olduğunu gördü. Yaşanan olayın ardından komşuları, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Burada tedavi altına alınan G.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan G.K. ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını ve bu tartışma yüzünden eşinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp ettiğini söylediği öğrenildi.

G.K.’nın ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede eşini darp eden A.K.’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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