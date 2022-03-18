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Eşini elleriyle boğarak öldürmüştü! Mahkeme başkanından şaşkına çeviren sözler: Sen muhtarsın...

18.03.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi Aslıhan Öztürk'ü (36) boğarak öldüren Mesut Öztürk’ün (30) yargılandığı davada muhtar akrabası Ali Öztürk, tanık olarak dinlendi. Mahkeme Başkanının Muhtar Ali Öztürk’e, "Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın" sözleri dikkati çekti.

Eşini elleriyle boğarak öldürmüştü! Mahkeme başkanından şaşkına çeviren sözler: Sen muhtarsın...

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, 20 Mayıs 2021 günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslıhan Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Öztürk, ifadesinde olayı itiraf etti. Evde çıkan tartışmada eşini yatak odasında boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp, araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, tutuklandı. Aslıhan Öztürk'ün cenazesi ise toprağa verildi.

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Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mesut Öztürk, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

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Duruşmada Mesut Öztürk’ün yakın akrabası Payallar Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk, tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı Muhtar Öztürk’e, “Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın” dedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasının verilmesi için duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi.

DHA

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