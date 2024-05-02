HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşini en yakın arkadaşıyla ve yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Eşini en yakın arkadaşıyla ve yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

02.05.2024 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da ilginç bir boşanma davası görüldü. Ayşe A. (42), kendisini hem yakın arkadaşı hem de dayısının eşi A.S. (50) ile aldattığını öne sürerek eşi Ahmet A.’ya (48) boşanma davası açtı. Çifti boşayan mahkeme, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen Ahmet A.’nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti. İşte detaylar...

Eşini en yakın arkadaşıyla ve yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Samsun’da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe A., 2001 yılında evlendiği Ahmet A.’nın, kendisini hem yakın arkadaşı S.Ç. hem de dayısının eşi A.S. ile aldattığını öne sürerek, 23 Şubat 2021 yılında boşanma davası açtı. Samsun 2’nci Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Ahmet A.’nın, A.S. ile 326 günde 828 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. Ayşe A., kocası hakkındaki iddiaları, şahitleriyle de kanıtladı. Mahkeme heyeti 26 Nisan 2024’te görülen duruşmada, Ayşe A.’yı haklı bularak boşanmalarına karar verdi ve Ahmet A.’nın 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Öte yandan, 10 yaşındaki U.A.’nın velayetinin anneye verilmesine, Ahmet A.’nın, eşi Ayşe A. ile oğlu B.A.’ya (23) biner lira nafaka ödemesine karar verildi.

04

‘PSİKOLOJİSİNİ ALTÜST ETTİ’

Ayşe A.’nın avukatı Arslan Bolat, “Herkes eşinin kendisine olan ilgisini kaybettiğini, ilerleyen aşamada ise kendisini aldattığını hisseder ve bunu anlayabilir. Ancak asıl sorun, mahkeme dosyasına bunun yansıtılıp yansıtılmadığıdır. Mahkemeler somut delillere göre hareket eder ve buna göre karar verirler. Müvekkilimiz dayısının eşi ile aldatılmış ve çok büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Bu kadar güvendiği iki insanın kendisini aldatması, uzun süre kendisinden gizli şekilde ilişki yaşaması psikolojisini altüst etmiş, uzun süre psikolojik tedavi görmesine rağmen olayın üzerinden yıllar geçse de hala olayı tam olarak atlatamamıştır. Bu sebep ile biz dosyaya tüm tedavi evraklarını reçeteli olarak kullandığı ilaçları ekledik. Ardından da eşi ve diğer kadın arasında bir yılda 828 defa yapılan telefon görüşmesi, bu görüşmelerin de gecelerce ve saatler boyu sürdüğünü öğrendik. Bu durumun da mahkeme tarafından araştırılarak dosyaya eklenmesini istedik” dedi.

171685_SAMSUN’DA-AYSE-A.-(FOTOGRAFTA-SOLDA)-KE

‘YAŞADIĞI ACIYI UNUTMAYACAK’

Durumun mahkeme için de açıklığa kavuştuğu söyleyen Bolat, “Müvekkilimizin mağduriyetinin boyutu da mahkeme dosyasına doğru şekilde yansıtıldığı için mahkeme müvekkilimiz lehine bir milyon lira tazminata hükmetti. Elbette ki müvekkilimizin yaşadığı acı tazminat miktarı ile ölçülemeyecek kadar büyük ve bu tazminat miktarı ne olursa olsun müvekkilimiz yaşadığı acıyı unutmayacak ancak inanıyoruz ki müvekkilimiz kendisine yeni bir hayat kurarken kimseye muhtaç olmayacak” diye konuştu.

171687_SAMSUN’DA-AYSE-A.-KENDISINI-HEM-YAKIN-A

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Mayıs'ın bilançosu! 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı1 Mayıs'ın bilançosu! 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı
Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi! Selman Öğüt'ün rektörlüğü sona erdi!
Erzurum'dan kahreden haber! Astsubay şehit oldu Erzurum'dan kahreden haber! Astsubay şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
Samsun boşanma Aldatma boşanma davası
En Çok Okunan Haberler
Ünal Aysal 10 yıl sonra geri dönüyor!

Ünal Aysal 10 yıl sonra geri dönüyor!

Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Eşini yengesiyle aldattı, mahkeme affetmedi! 326 günde 828 kez...

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Canlı yayında asgari ücrete ara zam iddiası! Temmuz için yüzde 20 sinyali... 'O rakama tamamlanabilir'

Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Babamız, hatta dedemiz yaşında insanla atışmayı uygun bulmuyoruz

Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Babamız, hatta dedemiz yaşında insanla atışmayı uygun bulmuyoruz

AK Parti'deki o isimlere Erdoğan'dan tepki: Benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?

AK Parti'deki o isimlere Erdoğan'dan tepki: Benim ayrıca uyarmam mı gerekiyor?

Türkiye'ye getiriliyordu! Son anda fark edildi: Tır'dan külçe külçe altın çıktı

Türkiye'ye getiriliyordu! Son anda fark edildi: Tır'dan külçe külçe altın çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.