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Eşini eşarpla boğarak öldüren koca tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:39 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldüren Alaaddin Karasu, tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini eşarpla boğarak öldüren Alaaddin Karasu hakkında tutuklama kararı verildi.

Toros Mahallesi'ndeki bir arazide eşi Gülsüm Karasu'yu eşarpla boğarak öldürmesinin ardından teslim olduğu emniyetteki işlemleri sona eren Alaaddin Karasu, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

- Olay

Konya'nın Ereğli ilçesinde Alaaddin Karasu (36) dün, boşanma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Karasu'yu eşarpla boğarak öldürdükten iki saat sonra polise teslim olmuştu.

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Ereğli koca Konya

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