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  4. Eşini evden kovup 3 çocuğuna işkence yapmıştı! Cezası belli oldu

Eşini evden kovup 3 çocuğuna işkence yapmıştı! Cezası belli oldu

15.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da eşine şiddet uygulayıp evden kovan Ramazan Ç. eve kilitlediği 3 çocuğuna ise hortum ve kemerle işkence yapmıştı. Ramazan Ç. hakkında karar verildi. 34 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın, mahkemedeki son sözünde ise kayınvalidesini tehdit etmesi dikkat çekti.

Şanlıurfa’da şiddet uyguladığı eşini evden kovduktan sonra 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna işkence yaptığı gerekçesiyle yargılanan cani baba Ramazan Ç. hakkında karar verildi. Şanlıurfa 2 Asliye Ceza Mahkemesinde karar duruşması için hakim karşısına çıkan sanık Ramazan Ç., 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Sanık Ramazan Ç. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katılırken, mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına Avukat Samet Koylu ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

DÖRT KEZ CEZALANDIRILMA VE TUTUKLANMA TALEBİ

Duruşma iddia makamının mütalaasını okumasıyla başladı. Duruşma savcısı sanık Ramazan Ç.’nin çocuklarını defaatle kayış ve sopa ile vurmak, sıcak çay dökmek, saçlarını çekmek ve hortumla vurarak sistematik bir şekilde darp etmesinden dolayı eziyet ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan dört kez ayrı ayrı şekilde cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

AVUKAT: EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ

Savunma için söz alan mağdur çocukların avukatı Abdurrahman Ilık ise en başından beridir sanığın tahliye edilmemesini istediklerini belirtti. Sanığın tahliye edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktaran Ilık, “Sanık serbest kaldığı esnada Beritan isimli bir şahısla imam nikahlı olarak evlenmiş kısa bir süre sonra ona da işkence uygulamıştır. Sonrasında uyuşturucu madde kullanmaktan tekrar hapse girmiştir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını, en üst sınırdan cezalandırılması mümkün değil ise en alt sınırdan cezalandırılmamasını talep ediyoruz” dedi.

TEHDİTLİ SON SÖZ

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Ramazan Ç. ise takdirin mahkemenin olduğunu belirterek, “Ancak ben ceza alırsam kaynanamın da benim de başıma bir iş gelir” ifadelerini kullandı.

34 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti ise yapılan yargılama sonucunda sanık Ramazan Ç.’yi "eziyet etme" ve "hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu 3 çocuğu için işlediği gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi’nde 17 Eylül 2020 tarihinde yaşandı. Madde bağımlısı olan Ramazan Ç. (37), karısı Narin Ç.’yi (35) şiddet uyguladıktan sonra evden gönderdi. Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan cani baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. Anne Narin Ç.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ramazan Ç. “Çocuğa darp” ile “Aile hükümlülüğünün ihlali” gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ramazan Ç., “Eziyet etme” suçundan iddianame hazırlandı. (İHA)

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