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  4. Eşini eve çağırdığı erkeklere tecavüz ettirmişti! Fransa'da iğrenç olayla ilgili mahkeme kararına tepki: Halk sokağa döküldü

Eşini eve çağırdığı erkeklere tecavüz ettirmişti! Fransa'da iğrenç olayla ilgili mahkeme kararına tepki: Halk sokağa döküldü

14.09.2024 19:00
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Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot, en az 50 farklı erkeği evine davet ederek ilaç verdiği eşine tecavüz ettirmişti. Ülke ve dünyada tepki uyandıran olayla ilgili bugün mahkemenin Pelicot’un hasta olduğu için duruşmaya gelemediğini ve davanın erteleneceğini açıklaması tepkiyle karşılandı. Fransa'nın birçok kentinde protesto gösterileri düzenlendi.

Fransa’da 71 yaşındaki Dominique Pelicot’un en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği skandalda hakimin kararı öfkeye yol açtı. Fransa’nın Avignon kentindeki mahkemede Hakim Roger Arata'nın Dominique Pelicot’un hasta olduğu için duruşmaya gelemediğini ve davanın erteleneceğini açıklaması tepkiyle karşılandı.

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BİRÇOK KENTTE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Davanın ertelenmesinin ardından ülkedeki kadın dernekleri, toplu tecavüze maruz bırakılan 72 yaşındaki Gisele Pelikot için Paris, Marsilya, Lyon, Annecy, Rouen, Rennes, Tours, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nice şehirlerinde protesto gösterileri düzenledi. Paris'te Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kadın, mahkemenin kararını kınadı. Göstericiler, "Utanç taraf değiştirmeli", "Mağdurlar size inanıyoruz, tecavüzcüler sizi görüyoruz", "Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti durdurun", "Her 3 günde bir kadın cinayeti, her 7 dakikada bir tecavüz" pankartları taşıdı.

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50 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Dominique Pelicot, 2020’de ilk kez bir güvenlik görevlisi tarafından süper markette kadınların eteğinin altından gizlice fotoğraflarını çekerken yakalanmış ve olayın ardından polis Pelicot'un telefon ve bilgisayarında eşine ait görüntüleri bulmuştu. İlaç etkisi altında olduğu için uğradığı cinsel saldırıların farkında olmayan Gisele Pelicot, polis tarafından bilgilendirilmesinin ardından eşini terk etmişti. Daha sonra yapılan incelemede, Pelicot'un erkekleri bir web sitesi üzerinden eşi ile yaşadığı eve davet ettiği ortaya çıkmıştı.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre Pelicot, eve gelen şahıslara yüksek sesle konuşmamaları, kıyafetlerini mutfakta çıkarmaları, parfüm kullanmamaları gibi uymaları gereken belli kurallar koymuştu. Polis, yaklaşık 2 yıl süren araştırmalar sonucunda 72 şüpheliden yaşları 22 ile 70 arasında değişen 50 kişinin kimliğini tespit edebilmişti. Dominique Pelicot’un bilgisayarında o anlara ait 3 bin 800’den fazla fotoğraf ve video bulunmuştu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Fransa
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