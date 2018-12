Eşini gasbeden kocaya 4 yıl 2 ay hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 2 çocuğunun annesi T.Ç.'yi (25) boynunda kurdeleyle bağlı 2 çeyrek altını bıçakla keserek aldıktan sonra hortumla döven Fıraç Ç. (25), 'silahla yağma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Genç kadın, "Engelli çocuğum var. Şikâyetçi olsam bana kim bakacak?" diyerek eşinden şikâyetçi olmamıştı.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde, 7 Haziran 2017'de yaşanan olayda, Fıraç Ç., tartıştığı eşi T.Ç.'nin boynunda kurdeleyle bağlı 2 çeyrek altını bıçakla keserek aldı. Ardından da hortumla dövdüğü eşini evden kovdu.

Genç kadın, polise giderek, kocasından şikâyetçi oldu. T.Ç.'nin şikâyeti üzerine darp raporu alındı ve soruşturma başlatıldı.

HORTUM VE BIÇAK SİLAH OLARAK SAYILDI

Cumhuriyet Savcısı Etem Gündüz tarafından hazırlanan iddianamede, olayda 'hortum' ve 'bıçak' silah olarak sayıldı. Fırat Ç.'nin 'konutta silahla yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla, 'eşe karşı silahla basit kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla, 'kötü muamele' suçundan ise 2 aydan 1 yıla kadar olmak üzere toplam 10 yıl 8 aydan 17,5 yıla kadar hapsi istendi.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada T.Ç., kocasının at arabası ile kâğıt toplarken kaza geçirdiğini, yaralandığı için hastanede yattığını söyledi. Olay tarihinde hamile olduğunu belirten T.Ç., "Eşim at arabası ile kâğıt toplayarak geçimimizi sağlıyor. At aldığı için borcu vardı. Benden boynumdaki çeyrek altınları istedi. Ben de vermeyince bıçak ile kesip aldı. Daha sonra da beni hortumla dövdü. Küsüp, annemin evine gittim. Bir hafta sonra altınları alıp, geri getirdi. Bıçağı beni tehdit amaçlı değil kurdeleyi kesme amaçlı kullandı. Engelli çocuğum var. Şikayetçi olsam bana kim bakacak? Şikâyetçi değilim" dedi.

TUTUKSUZ KOCA:"ALTINLARI GERİ VERDİM"

Olay günü kayınvalidesine iftara gideceklerini söyleyen tutuksuz sanık Fırat Ç. ise "Birisine borcum vardı. Eşime boynundaki iki çeyrek altını bana ödünç olarak vermesini söyledim. Önce kabul etmedi. Bunun üzerine aramızda ufak bir sözlü tartışma yaşandı. Ardından altınları bana vermeyi kabul etti, ben de makasla eşimin boynundaki kurdaleyi kestim ve altınları aldım. Kesinlikle bıçak zoruyla eşimi tehdit ederek o altınları almadım. Zaten daha sonra da 2 çeyrek altını eşime geri verdim. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir, beraatımı isterim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Fıraç Ç.'yi 'silahla yağma' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına mahkûm etti. T.Ç.'nin zararının giderilmesini dikkate alan heyet, cezayı önce 5 yıla düşürdü. İyi hal indirimi ile de 4 yıl 2 ay hapis cezasına çevirdi. Mahkeme gerekçeli kararında, sanığın kovuşturma evresinde alınan savunmasında eşinin altınları kendi rızası ile verdiğini, kendisinin de makasla kurdeleyi keserek altınları aldığını beyan ederek, suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Savcısı huzurunda avukatı eşliğinde alınan savunmasında ise Fırat Ç.'nin altınları bıçakla kesip aldığını söylediğine vurgu yapılan gerekçeli kararda, şöyle denildi:

"Sanıktan şikayetçi olmayan müştekinin aşamalarda istikrarlı bir şekilde eşi olan sanığın altınları boynundan zorla aldığına dair beyanı dikkate alındığında, sanığın, müştekinin rızası dışında suça konu altınları mal edinme kastıyla aldığı, zira gerek müşteki beyanından, gerekse sanık savunmasından, sanığın altınları satıp borcunu ödemek amacıyla aldığının sabit olduğu mahkememizce kabul edilerek sanık savunmasına itibar edilmemiş, sanığın belirlenen ve gerçekleşen suçundan dolayı ceza tayin edilirken sanığın kişiliği, kastının yoğunluğu, güttüğü amaç ve saiki, suçun işleniş biçimi ve işlenmesindeki özellikler, sanığın yağmaladığı eşyanın ekonomik değeri ve mağdurun uğramış olduğu zarar dikkate alınarak asgari had aşılmamış, yağma suçu bakımından sanığın soruşturma aşamasında mağdur T.'den 2 adet çeyrek altını iade etmesi nedeniyle TCK 168/3 maddesi uyarınca ceza takdiren yarı oranında indirilmiş ve hüküm kurulmuştur."

