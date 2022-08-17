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  4. Eşini genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu! Sosyal medya paylaşımları...

Eşini genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu! Sosyal medya paylaşımları...

17.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bir şahıs, karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak karısını genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu. Kadın korkunç olayda ağır yaralanırken olay sonrası kaçan şahıs ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesi bulunuyor.

Eşini genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu! Sosyal medya paylaşımları...

Kan donduran olay, sabah saatlerinde Didim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve F.G. (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı F.G.’yi genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan F.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
didim Yaralama Aydın
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