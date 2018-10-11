Eşini geri getirmek için, gasp senaryosu ile kendini bıçakladı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisi arayan Hikmet Özgür (63), evine giren gaspçı tarafından bıçaklandığını söyledi. Araştırma yapan polis, olay saatinde apartmana giren kimsenin olmadığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, hastanede tedavi gören Özgür'ü sorguya aldı. Özgür, "Bunalımdaydım, eşim eve dönsün diye kendi kendime zarar verdim. Sonra beni başkasının bıçaklandığını söyledim" dedi. Olay, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız yaşayan Hikmet Özgür, polisi arayıp, tanımadığı kişilerin eve gelerek kendisini bağladığını ve bıçaklayarak 300 lirasını aldıklarını söyledi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği eve gelerek karın ve boğazından hafif şekilde bıçaklandığını gördü. Olay yerine ise 112'i ekipleri, yaralı adamı hastane kaldırdı. GASP YALANINI POLİS BOZDU Olayın ardından, ekipler çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 boyunca civarda araştırma yapan polis, olay saatinde apartmana giren kimsenin olmadığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, hastanede tedavi gören Özgür'ü sorguya aldı. Özgür ise psikolojik sorunlarının olduğunu, eşinin eve dönmesi için böyle bir şey yaptığını söyleyerek, "Bunalımdaydım, kendi kendime zarar verdim. Sonra beni başkasının bıçaklağını söyledim" dedi. Bunun üzerine ekipler, Özgür'e idari para cezası kesti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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