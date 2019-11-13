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Eşini hastanelik etti, 270 kilometre gelip akrabasının aracına 8 el ateş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.’nin aracına pompalı tüfekle 8 el ateş ettikten sonra kaçan Ahmet Y., polise teslim oldu.

Dinçer AKBİR- Cemil SEVAL/KOCAELİ, MANİSA, (DHA) - KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.’nin aracına pompalı tüfekle 8 el ateş ettikten sonra kaçan Ahmet Y., polise teslim oldu. Ahmet Y., emniyetteki ifadesinde, Bülent Y.’nin damadının dayısı olduğunu ve eşi N.Y. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu öne sürerek, Manisa Akhisar’da eşini döverek hastanelik ettikten sonra Başiskele’ye gelerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay dün, Başiskele Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bülent Y.’nin bulunduğu otomobile seyir halindeyken bir anda pompalı tüfek ile 8 el ateş açıldı. Araç içerisine isabet eden saçmalarla sağ kolu ve başından yaralanan Bülent Y., gaza basarak olay yerinden kaçtı. Saçmalara hedef olan aracı ile Başiskele Semt Polikliniği'ne gelen Bülent Y., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Bülent Y.'nin tedavisi sürerken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

MANİSA'DA EŞİNİ DÖVÜP, KOCAELİ'YE GELMİŞ

Gece saatlerinde Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Ahmet Y., Bülent Y.’nin aracına ateş açtığını söyleyerek yanında getirdiği pompalı tüfekle birlikte polise teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y., Bülent Y.’nin damadının dayısı olduğunu ve eşi N.Y. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu öğrendiğini söyledi. Gözünün döndüğünü ve önce Manisa’nın Akhisar ilçesindeki evinde eşi N.Y.’yi feci şekilde dövdüğünü anlatan Ahmet Y., daha sonra aracıyla yaklaşık 270 kilometre uzaklıkta bulunan Başiskele’ye gelerek Bülent Y.’yi buluşmak üzere çağırdığını belirtti. Sokağa girer girmez Bülent Y.'nin aracına ateş etmeye başladığını söyleyen Ahmet Y., daha sonra kendi aracıyla olay yerinden kaçtığını belirtti. Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bu arada, Ahmet Y.'nin darbettiği eşi N.Y., Manisa'nın Akhisar ilçesinde evinde ağır yaralı halde Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerinde vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenilen N.Y., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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