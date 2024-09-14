HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Eşini havalimanında sevgilisiyle bastı, deliye döndü: 'Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam'

Eşini havalimanında sevgilisiyle bastı, deliye döndü: 'Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.09.2024 23:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşini İstanbul Havalimanı'nda sevgilisiyle basan adam, havalimanını birbirine kattı. Eşinin ve sevgilisinin üzerine yürüyen adamı zor tuttular. Küfürler havada uçuşurken havalimanındaki yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. İşte detaylar...

Eşini havalimanında sevgilisiyle bastı, deliye döndü: 'Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam'

İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan bir olay yaşandı. Eşi ve eşinin erkek arkadaşını havalimanında basan adam adeta çılgına döndü. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Screenshot_6

Havalimanındaki yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Adam birden eşinin yanına gidip bavulu çekiştirdi ve küfür etmeye başladı.

"Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam..." diyerek ortalığı birbirine kattı.

"Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın. 'Bu da benim çantam diyerek" isyan etti.

Araya güvenliğin ve birkaç yolcunun girmesiyle olay kapandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Aldatma İstanbul Havalimanı
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yeni sponsoru kriz yarattı!

Galatasaray'ın yeni sponsoru kriz yarattı!

Galatasaray, Rizespor'a adeta gol oldu yağdı!

Galatasaray, Rizespor'a adeta gol oldu yağdı!

Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi

Ev sahibinin cinsel organını kesti! Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında böylesi görülmedi

Narin'in babası Arif Güran kameranın çalıştığını farketmedi ve açıkladı: 'Gelip öcünü benden alsalardı...'

Narin'in babası Arif Güran kameranın çalıştığını farketmedi ve açıkladı: 'Gelip öcünü benden alsalardı...'

Ahmet Türk'ün yeğenleri mekandan zorla çıkardıkları adamı makam aracına bindirdi! Darbettikten sonra yol kenarına attı: 130 promil alkollü çıktılar

Ahmet Türk'ün yeğenleri mekandan zorla çıkardıkları adamı makam aracına bindirdi! Darbettikten sonra yol kenarına attı: 130 promil alkollü çıktılar

Özel ile Kurtulmuş arasında tartışma: 'Olmadı, size hiç yakışmadı'

Özel ile Kurtulmuş arasında tartışma: 'Olmadı, size hiç yakışmadı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.