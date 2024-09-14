Eşini havalimanında sevgilisiyle bastı, deliye döndü: 'Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam'

İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan bir olay yaşandı. Eşi ve eşinin erkek arkadaşını havalimanında basan adam adeta çılgına döndü. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Havalimanındaki yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Adam birden eşinin yanına gidip bavulu çekiştirdi ve küfür etmeye başladı.

"Bu benim karım bu da Atina'da birlikte olduğu adam..." diyerek ortalığı birbirine kattı.

"Allah belanı versin. Niye boşanmadın? Hırsız, paramı çaldın. 'Bu da benim çantam diyerek" isyan etti.

Araya güvenliğin ve birkaç yolcunun girmesiyle olay kapandı.