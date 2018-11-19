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Eşini kabloyla boğup intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hasan Yılmaz Karasalih (63), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Sevinç Karasalih'i (60) yatakta kabloyla boğup, intihar etti.

Eşini kabloyla boğup intihar etti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Hasan Yılmaz Karasalih (63), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Sevinç Karasalih'i (60) yatakta kabloyla boğup, intihar etti. Hasan Yılmaz Karasalih'in olay öncesi kız kardeşini arayarak, "Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim" dediği öne sürüldü.
Gönyeli'de Moda Sokak'taki bir apartmanda oturan Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih ile henüz belerlinemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kablo ile boğdu. Cinayetin ardından iddiaya göre, bir ucu açık kablonun fişini prize sokan Hasan Yılmaz Karasalih, kabloyu kendisine dolayıp vücuduna akım vererek intihar etti. Karasalih'in eşini öldürmeden önce kız kardeşini arayarak, "Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim" dediği öne sürüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, çiftin evinin çevresine güvenlik kordonu çekti.

FOTOĞRAFLI

Eşini kabloyla boğup intihar etti

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