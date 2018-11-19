HABER

Eşini kabloyla boğup intihar etti (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 18:07 | Son Güncelleme

POLİSİN İLK İNCELEMESİ TAMAMLANDI KKTC'de, Hasan Yılmaz Karasalih'in eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kabloyla boğup, intihar etmesinin ardından, polis, olayla ilgili ilk inceleme sonucunu açıkladı.

Eşini kabloyla boğup intihar etti (2)

POLİSİN İLK İNCELEMESİ TAMAMLANDI
KKTC'de, Hasan Yılmaz Karasalih'in eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kabloyla boğup, intihar etmesinin ardından, polis, olayla ilgili ilk inceleme sonucunu açıkladı. İncelemede, Sevinç Karasalih'in 'bağla boğma sonucu gelişen havasız kalma', Hasan Yılmaz Karasalih'in ise 'vücudundan elektrik akımı geçmesi' sonucu öldüğü belirtildi.
2 çocuk ve 3 torun sahibi Hasan Yılmaz Karasalih ve Sevinç Karasalih'in cenazelerinin yarın öğle namazının ardından Başkent Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Eşini kabloyla boğup intihar etti (2)

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Namaz kıldıktan sonra eşarpla kendini astıNamaz kıldıktan sonra eşarpla kendini astı
'Fatih’in Çocukları' destek bekliyor'Fatih’in Çocukları' destek bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

Alanya'da kıyıya vuran canlı balon balığı şaşkına çevirdi: Siyanürden daha zehirli…

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

İstanbul'da tedirgin eden vahşet! 'Büyü için kedilerin kuyruklarını kesiyorlar'

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

Genç kızın korkunç ölümü! Yaptığı hata canından etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.