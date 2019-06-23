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Eşini kaçırdığını öne sürdüğü adamı vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

KONYA'da fırıncı Hasret Küçükbülüç (29), 2 yıl önce eşi Rabia K.'yi (27) kaçırıp, onunla birlikte yaşadıklarını öne sürdüğü Gökhan K.'yi (32), av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da fırıncı Hasret Küçükbülüç (29), 2 yıl önce eşi Rabia K.'yi (27) kaçırıp, onunla birlikte yaşadıklarını öne sürdüğü Gökhan K.'yi (32), av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Tedaviye alınan Gökhan K.'nin hayati tehlikesi devam ederken, gözaltına alınan Küçükbülüç ise tutuklandı. Olay, cuma günü saat 21.00 sıralarında Sahibata Mahallesi Kadı İzzettin Sokak'ta meydana geldi. Hasret Küçükbülüç, 2 yıl önce eşi Rabia K.'yi kaçıran ve birlikte yaşamaya başlayan Gökhan K. ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Küçükbülüç, otomobilinde bulunan av tüfeğini alıp, Gökhan K.'ye ateş açtı. Gökhan K., göğüs ve karın bölgesinden, bu sırada sokaktan geçen Hüseyin Gök ise yerden seken saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökhan K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hasret Küçükbülüç'ü kısa süre sonra suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Küçükbülüç, Gökhan K.'nin 2 yıl önce eşini kaçırıp birlikte yaşamaya başladığını bu nedenle aralarında husumet olduğunu söyledi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hasret Küçükbülüç, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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