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Eşini kanlar içinde bıraktı, telefonuyla canlı yayın yaptı! Skandal sözler: Her insana kahpelik yapılmaz kardeş

30.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de meydana gelen korkunç olayda Onur A., boşanma aşamasında olduğu eşi Rabia'yı defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadın ağır yaralanırken, vatandaşların ihbarı sayesinde olay yerine çok sayıda ekip geldi. Genç kadının sağlık durumu ciddiyetini korurken, cani eş olay sonrası kadının telefonuyla sosyal medyada canlı yayın açtı. Saldırgan koca Onur A.'nın, ''Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş'' dediği ortaya çıktı.

Olay, dün öğleden sonra Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşiyle boşanma aşamasında olan Onur A., bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi Rabia A'yı (22) konuşmak için Aşağı Mahalle'deki parkta çağırdı. Burada çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, Onur A. yanında getirdiği bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Rabia A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

''HER İNSANA KAHPELİK YAPILMAZMIŞ KARDEŞ''

Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca Onur A., saklandığı adreste gözaltına aldı. Onur A.’nın saldırının ardından eşi kanlar içerisinde yerde yatarken, ağır yaraladığı eşinin telefonu ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Onur A’nın yaptığı canlı yayında, “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş” şeklinde konuştuğu ortaya çıktı.

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(İHA)

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Denizli
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