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EŞİNİ KAZAYLA ÖLDÜREN KOCANIN 12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 16:33 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Pendik'te 4 ay önce evinde temizlediği sırada tabancasının ateş alması sonucu eşi Hamide Alhan(56)'ı vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Kemal Alhan(68)'ın 12 yıla kadar hapsi istendi.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Pendik'te 4 ay önce evinde temizlediği sırada tabancasının ateş alması sonucu eşi Hamide Alhan(56)'ı vurarak ölümüne neden olduğu öne sürülen Kemal Alhan(68)'ın 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheli Kemal Alhan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 25 Eylül'de meydana gelen olay şöyle oldu: Kemal Alhan evde ruhsatsız olarak bulundurduğu tabancasını temizlemek istedi ve evin mutfağında silahını sökmeye çalıştı. Güvenlik önlemlerini almayan, tedbirsiz ve dikkatsiz davranan Kemal Alhan, şarjörünü çıkarsa da yarı otomatik tabancanın atım yatağında mermi bulunma ihtimalini gözardı ederek silahının mekanizmasıyla uğraştığı sırada parmağını tetiğe dokundu. Bu sırada hemen karşısında mutfak tezgahında kendisine sırtı dönük olarak mutfak işleriyle uğraşmakta olan eşi Hamide Alhan'ın sırt bölgesinden yaraladı. Hamide Alhan, ateşli silah yarasına bağlı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sanık Kemal Alhan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Kemal Alhan ile eşi arasında öldürme sebep ve saikine neden olabilecek bir durumun tespit edilemediğini belirtti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamede, şüpheli Kemal Alhan'ın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 9 yıla kadar, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Kemal Alhan Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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