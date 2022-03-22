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Eşini kızının yanında öldürdü, mahkemede kendisini böyle savundu: Beni ruh ve sinir hastanesine yatırın

22.03.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, eşi Ebru Gürcan'ı (34) bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan'ın (40) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada hasta olduğunu söyleyen Gürcan, "Yaklaşık 1 senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum. Hastayım hakim bey, tedavi görmek istiyorum. Beni ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırın" dedi. Mahkeme heyeti, Necati Gürcan'ın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. İşte olayın detayları!

Eşini kızının yanında öldürdü, mahkemede kendisini böyle savundu: Beni ruh ve sinir hastanesine yatırın

Dehşete düşüren olay, geçen yıl eylül ayında Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı, 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan’ın önce kalbine, yere düşünce de koluna ve kalçasına sapladı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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‘SADECE KAPIYI AÇMASINI İSTEDİM’

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürmek' suçundan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürcan'ın, tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanık Necati Gürcan, "Ben öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kapıyı açsın, diye canını acıtmak istedim. O kapının öbür tarafındaydı. Ben bunları isteyerek yapmadım. Kapıyı tam açsın diye bıçak salladım. Kapı tam açıldığında, bıçak ona değdi. Kalbine girmiş. Olay kazayla oldu. Benim psikiyatrik tedavi görmemi istediler. Ben ise kabul etmedim. Yaklaşık 1 senedir rüyalarımda, eşime araba çarparken görüyorum. Hastayım hakim bey, tedavi görmek istiyorum. Beni ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırın” dedi.

Mahkeme Başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik raporun henüz kendilerine ulaşmadığını bildirirken, Gürcan, hasta olduğunu yineleyerek, "Hakim bey, hastalığımdan dolayı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum. Tedavi görmek istiyorum" diye konuştu.

RAPOR BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine, rapor için Bursa Şehir Hastanesine müzekkere yazılmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA

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cinayet kadın cinayeti Bursa
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