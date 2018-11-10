HABER

Eşini kucağında çocuğu varken başından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da işsiz Ömer Serdar İ.

Eşini kucağında çocuğu varken başından vurdu

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da işsiz Ömer Serdar İ. (32), sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Rabia Senar İ.'yi (27), kucağında çocuğu da varken tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Daha önce çalıştığı özel hastaneye kaldırılan 1 çocuk annesi Rabia Senar İ. yoğun bakıma alındı. Olaydan sonra kaçan Ö.S.İ., polis tarafından yakalandı.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Zümrütkent Sokak üzerinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi önünde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Serdar İ. ile eşi Rabia Senar İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kucağında çocuğu bulunan Rabia Senar İ. ile eşi arasındaki tartışma büyüdü. Tartışma sırasında Ömer Serdar İ. üzerindeki tabancasını çıkararak eşine doğrulttu. Genç kadın, kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalıştı. Ancak, Ömer Serdar İ. art arda 4 kez ateş ederek Rabia Senar İ.'yi yaralayıp kaçtı. Rabia Senar İ. kanlar içinde yere düşerken, çocuğu saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Yaralı kadın çevredekilerin çağırdığı ambulansla, daha önce hasta danışmanı olarak çalıştığı özel hastaneye kaldırıldı. Mermilerden birinin kadının sağ kulağının arkasına isabet ettiği öğrenildi. Bir çocuk annesi Rabia Senar İ., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Rabia Senar İ.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Çocuğun ise yakınlarına teslim edildiği belirtildi.
Eşini ağır yaraladıktan sonra otomobille kaçan Ömer Serdar İ., polis ekipleri tarafından Şanlıurfa yolu üzerindeki uygulama noktasında, saldırıda kullandığı 7.65 mm tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Eşini kucağında çocuğu varken başından vurdu

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
AVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralıAVM önünde zincirleme kaza: 4 yaralı
Mersin Limanı'na demirleyen gemide 39 kilo kokain ele geçirildiMersin Limanı'na demirleyen gemide 39 kilo kokain ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.