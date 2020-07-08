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Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 13:40 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de K.K. adlı kadın, kocasını minibüste yarı çıplak halde bir başka kadınla yakalayınca çılgına döndü. Eşinin saldırısına uğrayan koca ise "polisi çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi.

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. K.K. adlı kadın, kocası S.K.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti. Bir arkadaşının eşine ait minibüsü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde gördüğünü söylemesi K.K. sokağa gitti.

EŞİNİ BİR BAŞKA KADINLA YAKALADI, ÇILGINA DÖNDÜ

K.K., kocası S.K.'nın içeride olduğunu düşünerek minibüsün kapısını açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayınca kapıya vurmaya başladı. Kapıyı açmak zorunda kalmasıyla kocasını ve minibüste bulunan D.D.'yi yarı çıplak halde gören kadın çılgına döndü. Kocasını döven kadın minibüsteki kadına da saldırmaya kalktı. Eşini durduramayan koca S.K., "polis çağırın" diyerek çevredekilerden yardın istedi.

Çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. K.K.'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.K. ve yanındaki kadın D.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA


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