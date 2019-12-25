Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti

Ukrayna’da eşini ultrason cihazıyla muayene ederken 3,5 yaşındaki kızının ısrarı üzerine onu da kontrol eden doktor baba, minik kızında tümör tespit etti. Gördükleri karşısında şaşkına dönen doktor babanın Türkiye’ye getirdiği kızı, yapılan başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ukrayna’da yaşayan aile hekimi Dr. Tertısnıy Konstantın, rahatsızlanan eşini muayene etmek için eve ultrason cihazı getirdi. Doktor Konstantın, eşini kontrol ettiği sırada 3,5 yaşındaki Polina isimli kızı yanlarına gelerek kendisinin muayene edilmesini istedi. Küçük kızının ısrarlarını kırmayan doktor baba, minik Polina’nın karnına bakınca gördükleri karşısında şaşkına döndü. Polina’nın karnında tümör olduğunu tespit eden doktor baba, sonuçlardan emin olmak için kızını hemen ülkesindeki bir hastaneye götürerek kontrol ettirdi. Yapılan muayeneler sonrasında küçük kızın karnında tümör olduğu netlik kazandı.

Karnında tümör olan minik kız Türkiye’de tedavi edildi

Hastanelerden çıkan sonuçlar üzerine doktor Konstantın, kızının sağlığına kavuşması için birçok ülkede tedavi sonuçlarını araştırdı. Yaptığı araştırmalar neticesinde doktor baba, küçük kızını bu alanda güvenli olarak gördüğü bin 104 kilometre uzaklıktaki Türkiye’ye getirdi. Minik Polina başarılı bir şekilde geçen 12 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlu günlerin ardından sağlığına kavuşan Polina ülkesine döneceği günü bekliyor.