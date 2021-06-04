HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boğazını neşterle kesip poşetle boğmuştu! Kendini böyle savundu

Boğazını neşterle kesip poşetle boğmuştu! Kendini böyle savundu

04.06.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız'ı (48) boğazını neşterle keserek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Nevzat Yıldız (58), 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından da 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yıldız savunmasında, "Fatma Hülya Yıldız'ı kesinlikle ben öldürmedim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Boğazını neşterle kesip poşetle boğmuştu! Kendini böyle savundu

PTT'de memur olan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız, 9 Ağustos 2019'da, şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı Mehmet Nevzat Yıldız tarafından boğazı neşterle kesilerek, öldürüldü. Mehmet Nevzat Yıldız, ayrıca eşinin ölmeme ihtimaline karşı nefes alamaması için başına poşet geçirdi. Öldürdüğü eşinin cep telefonunu da alarak, kaçan Yıldız, 3 ay sonra sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Nevzat Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mehmet Nevzat Yıldız, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, savcıya esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

0x0-esi-poset-gecirip-bogazini-kesti-1565424719286

'SUÇSUZUM, BERAATİMİ İSTİYORUM'

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Mehmet Nevzat Yıldız, "Fatma Hülya Yıldız'ı kesinlikle ben öldürmedim. Bunu yakınları da iyi biliyor ancak nedense asıl failin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık avukatı ise soruşturmanın eksik yapıldığını, kovuşturma aşamasında da eksiklerin giderilmediğini iddia etti. Avukat, olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinin yeniden incelenmesini ve dinlenmeyen bazı tanıkların tekrar dinlenmesini talep etti.
Müşteki avukatları ise sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatının taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, kararını açıklayarak, Mehmet Nevzat Yıldız’ı 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırmış ömür boyu, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Skandal görüntü! Marmara Denizi böyle kirleniyorSkandal görüntü! Marmara Denizi böyle kirleniyor
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

ABD medyası: Türkiye, ciddi miktarda gaz tespit etti

ABD medyası: Türkiye, ciddi miktarda gaz tespit etti

Olay oldu! "Çivisi çıkmış bir ülkede..."

Olay oldu! "Çivisi çıkmış bir ülkede..."

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Ağabeyi darbedilen bekçi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı

Ağabeyi darbedilen bekçi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.