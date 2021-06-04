Boğazını neşterle kesip poşetle boğmuştu! Kendini böyle savundu

PTT'de memur olan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız, 9 Ağustos 2019'da, şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı Mehmet Nevzat Yıldız tarafından boğazı neşterle kesilerek, öldürüldü. Mehmet Nevzat Yıldız, ayrıca eşinin ölmeme ihtimaline karşı nefes alamaması için başına poşet geçirdi. Öldürdüğü eşinin cep telefonunu da alarak, kaçan Yıldız, 3 ay sonra sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Nevzat Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mehmet Nevzat Yıldız, cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, savcıya esas hakkındaki mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.