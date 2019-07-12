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Eşini oklava ve kemerle döven sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

İzmir'de, eşini darbedip hakarette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, eşini darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur Sevil C. ve tarafların avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık Uğur C, duruşmaya gelmedi.

Sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini dile getiren Sevil C, Uğur C'nin cezalandırılmasını istedi.

Hakim, Uğur C'nin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4, "eşini kasten ağır yaralama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmesine, ayrıca "hakaret" suçundan bin 800 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Hakim, sanığın "tehdit" ve "eziyet etmek" suçlarından ise beraatini kararlaştırdı.

- Olay

İzmir'in Buca ilçesinde Ağustos 2017'de, Çamlıpınar Mahallesi'nde ikamet eden Uğur C'nin, başkasıyla cep telefonundan mesajlaştığı iddiasıyla eşi Sevil C'yi oklava, yumruk ve kemerle darbettiği ileri sürülmüştü.

Sevil C'nin şikayetçi olmasının ardından Uğur C, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinden sonra savcılıkça serbest bırakılmıştı. Sevil C'nin avukatının soruşturmayı yürüten savcıya olaya ilişkin fotoğraf ve yeni delileri sunmasının ardından, Uğur C. hakkında tutuklama kararı verilmiş ancak sanık daha sonraki yargılama aşamasında salıverilmişti.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, Uğur C. hakkında "kasten ağır yaralama, eziyet çektirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesini talep etmişti.

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