Eşini oklava ve kemerle döven sanığın cezası belli oldu

Buca’nın Çamlıpınar Mahallesi’nde yaşayan S.C., iki çocuğunun babası Uğur C.'den gördüğü şiddet nedeniyle 2017 yılında evi terk etmeye karar verdi. Başka bir yere taşınmak için mahalledeki emlakçıdan yardım istedi. Uğur C., tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. İddiaya göre Uğur C. eşine, "Sen kiminle mesajlaşıyorsun, oklavayı al, odaya gir" dedi, S.C. de korkudan denileni yaptı. Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü, ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövmeye başladı. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Dayak sırasında oklava da kırıldı. Uğur C., bu kez S.C.'yi yumrukladı, pantolonun kemerini çıkarıp dövdü. S.C.'nin bacaklarının ön ve arka tarafı, bilekleri, oklava ve kemer darbeleriyle morardı, dudağı patladı.

Olayın ardından darp raporu alan S.C., bir yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. S.C.’nin avukatı Erdal Benice sanığın serbest kalmasına itiraz edip, müvekkilinin içler acısı halinin fotoğraflarını da dilekçesine ekledi. Bunun ardından Uğur C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Olayı hatırlamadığını, tartıştıklarını, sonra da yatıp uyuduğunu söyleyen Uğur C., bu kez tutuklandı.