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Eşini öldürdü, annesini ağır yaraladı! Kan donduran sözler: 'Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler'

28.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Adana’da Nurettin Kaya (40), eşi Halime Kaya (44) ve annesi Fahriye Kaya’yı (54) tabancayla başlarından vurdu. Halime Kaya hayatını kaybederken, anne Fahriye Kaya ise ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan Nurettin Kaya, yakalanıp tutuklandı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Kaya’nın, ifadesinde, "Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler. İkisini de vurdum, pişman değilim" dediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, 26 Kasım günü Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Kaya (40) karşısındaki evde oturan annesi Fahriye Kaya’nın (54) yanına eşi Halime Kaya (44) ile birlikte gitti. Eşi ve annesiyle mutfağa giren Nurettin Kaya, bir anda tabancayı çıkarttı. Ardından Nurettin Kaya, annesi Fahriye ve karısı Halime’yi başlarından vurdu. Fahriye ve Halime kanlar içerisinde yere yığılırken Nurettin Kaya kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halime’nin olay yerinde öldüğünü tespit ederken ağır yaralı Fahriye Kaya da çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Başından vurulan Fahriye Kaya’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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PARKTA SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler şüpheli Nurettin Kaya’nın peşine düştü. Olaydan kısa süre sonra Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde bir parkta oturan Nurettin Kaya suç aleti olan tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı.

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“HAK ETTİLER, PİŞMAN DEĞİLİM”

Şüpheli Nurettin Kaya’nın emniyetteki ifadesinde, ”Bana ihanet ettiler, bunu hak ettiler, pişman değilim” demesi dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Nurettin Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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