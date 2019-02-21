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Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip suçunu savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bursa’da merdivenlerde cesedi bulunan eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanarak ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan yargılanan sanık hakkında verilen karar Yargıtay tarafından ‘cezası arttırılsın’ denilerek bozuldu.

Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip suçunu savundu

Bursa’da merdivenlerde cesedi bulunan eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra tutuklanarak ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan yargılanan sanık hakkında verilen karar Yargıtay tarafından ‘cezası arttırılsın’ denilerek bozuldu. Kararın bozulmasıyla yeniden yargılanmasına başlanan sanık işlediği suçu ’eşim geçimsizdi’ diyerek savunup tahliyesini istedi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kuru, 40 yıllık eşi 64 yaşındaki Emine Kuru ile geçimsizlik sebebi ile kendisine ait binanın boş bir dairesine taşınarak evleri ayırdı. Yıllarca ayrı yaşayan çiftin arasında 3 Kasım 2014 tarihinde çamaşırlar yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Kuru, eşini boğarak öldürüp merdivenlerde bıraktı ve dışarı çıktı.
Çocukları tarafından merdivenlerde cesedi bulunan Emine Kuru’ya belediye hekimi tarafından merdivenlerden düşüp öldüğü düşünülerek normal ölüm raporu verildi. İşlemlerinin ardından defnedilen Emine Kuru’nun cenazesine katılmayan eşi Mehmet Kuru cenazeden sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti. İtirafının ardından tutuklanan Kuru hakkında ‘haksız tahrik altında yakın akrabayı öldürmek’ suçundan dava açıldı.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kuru, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cezanın alt sınırdan değil, üst sınırdan verilmesi gerektiğini bildirerek kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Bandırma 2 Nolu Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Kuru, ağlayarak verdiği ifadesinde "Eşim geçimsiz biriydi. Oğlumu evlendirdim, gelinim eşime üç ay dayanabildi. Torunum oldu, oğlum bizim binaya taşındı. Altı ay sonra gelinim ve oğlum başka eve taşındı. Evliliğimin 15 yılı dışarıda, 5 yılı da cezaevinde gibi geçti. Hayatım alt üst oldu. İki yıl evimi terk etmeme rağmen, araya girenlerin çabalarıyla bir araya geldik ama hiç değişmedi. Uzun süredir tutukluyum. Torunlarımı sevmek için tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti ise Yargıtay’ın bozma ilamına uyarak, Mehmet Kuru’yu suçun sabit olduğu gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ardından haksız tahrik indirimiyle 22 yıla indirdi. Mahkeme iyi hal indirimiyle de cezayı 18 yıl 4 aya çevirdi.

Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip suçunu savundu

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