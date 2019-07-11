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Eşini öldürdü, sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı ağır yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fatih E. (32), eşi Elif E.'yi (24) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü; sevgilisi olduğunu iddia ettiği Uğur K.'yi (28) ise ağır yaraladı. Olay sonrası jandarmaya teslim olan Fatih E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Çerkezköy'deki fabrikada çalışan Fatih E., 1 çocuğunun annesi Elif E.'yi kendisini aldattığından şüphelenerek, takibe aldı. Eşinin cep telefonunu inceleyen Fatih E., Uğur K. ile sık sık telefonda görüşüp, mesajlaştığını tespit etti. Fatih E., Uğur K. ile neden görüştüğünü sorduğu eşinden "Görüşmüyorum" yanıtını alınca cep telefonu mesajlarını gösterdi.

Elif E.'nin, iddiaya göre, Uğur K. ile görüştüğünü itiraf etmesi üzerine Fatih E., internetten pompalı tüfek satın aldı. Fatih E., daha sonra Uğur K.'yi telefonla arayarak, eşi ile neden görüştüğünü sorunca "Görüşmüyorum" yanıtı aldı. Bunun üzerine Fatih E., Uğur K.'ye buluşma teklifinde bulundu. Uğur K.'nin teklifi kabul etmesi üzerine Fatih E., eşini de yanına alarak, Kızıpınar Mahallesi'ndeki piknik alanına gitti.
Piknik alanında Fatih E., Elif E. ve Uğur K. arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Fatih E., otomobilden aldığı pompalı tüfeği çıkarıp, Uğur K.'ye doğru ateş açtı. Bu sırada araya giren Elif E., başından vurularak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Uğur K. ise kaçmaya çalışırken, Fatih E.'nin ateş etmesi sonucu sırtından vurularak, yaralandı.
Fatih E., olay sonrası ağabeyini arayarak, yaşananları anlattı ve jandarmaya gidip, teslim oldu. Yaralı olarak kaçan Uğur K. de haber verdiği sağlık ekibinin gelmesiyle ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Çerkezköy Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Fatih E., adliyeye sevk edildi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ pompalı tüfek

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