Eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Konya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurup ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Babayiğit (36), ölen Hanife Babayiğit'in (24) annesi Seher Dede, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Babayiğit, savunmasında, eğlence mekanında çalışan eşinin uygunsuz fotoğraflarını görmesi üzerine tartıştıklarını öne sürdü.

Eşiyle konuşmak için araçla yanına gittiğini ifade eden Babayiğit, "Ona, 'Böyle yaşamaktan bıktım. Seni 3 yıldır sırtımda taşıyorum.' diyerek araçtaki silahı alıp kafama doğrulttum. Eşim de bana 'Ne yapıyorsun? Saçmalama.' diyerek tepki gösterdiği sırada, elimdeki silah patladı. Ne olduğunu anlamadım." diye konuştu.

- Ölmeden önce kızını görmek istemiş

Sanık Babayiğit, olayın ardından eşini hastaneye götürdüğünü anlattı.

Bu sırada eşinin kendisinden bir istekte bulunduğunu belirten Babayiğit, "Bana kızı Ela'yı görmek istediğini söyledi. Ben de tekrar araçla kızı almaya gittim. Daha sonra tekrar hastaneye gelerek polise teslim oldum. Kasten öldürme niyetim yoktu. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.