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Eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Konya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurup ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın, yargılanmasına başlandı

Konya'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurup ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Babayiğit (36), ölen Hanife Babayiğit'in (24) annesi Seher Dede, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Babayiğit, savunmasında, eğlence mekanında çalışan eşinin uygunsuz fotoğraflarını görmesi üzerine tartıştıklarını öne sürdü.

Eşiyle konuşmak için araçla yanına gittiğini ifade eden Babayiğit, "Ona, 'Böyle yaşamaktan bıktım. Seni 3 yıldır sırtımda taşıyorum.' diyerek araçtaki silahı alıp kafama doğrulttum. Eşim de bana 'Ne yapıyorsun? Saçmalama.' diyerek tepki gösterdiği sırada, elimdeki silah patladı. Ne olduğunu anlamadım." diye konuştu.

- Ölmeden önce kızını görmek istemiş

Sanık Babayiğit, olayın ardından eşini hastaneye götürdüğünü anlattı.

Bu sırada eşinin kendisinden bir istekte bulunduğunu belirten Babayiğit, "Bana kızı Ela'yı görmek istediğini söyledi. Ben de tekrar araçla kızı almaya gittim. Daha sonra tekrar hastaneye gelerek polise teslim oldum. Kasten öldürme niyetim yoktu. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Mahkemede söz alan maktulün annesi Seher Dede ise sanığın anlattıklarını ilk defa duyduğunu öne sürdü.

Sanığın birçok kez kızına şiddet uyguladığını iddia eden anne Dede, şu ifadeyi verdi:

"Hanife bu olaylardan birçok kez şikayetçi oldu. Ayrıca kızımı gazinoda çalışmaya zorlayan da sanıktır. Bana da kredi çektirerek zor durumda bıraktı. Çektiğim krediyi ödemeyeceğini belirterek, İstanbul'daki evi de satıp beni zor duruma düşüreceğini söyledi. Kızımın kazandığı paraları yedi. Aynı zamanda kızıma uyuşturucu madde de kullandırıyordu."

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde 1 Kasım 2018'de yaşanan olayda Mesut Babayiğit, 2017 yılında evlendiği karısı Hanife Babayiğit'i araçla götürdüğü dağlık alanda av tüfeğiyle karnından vurmuştu.

Ağır yaralanan kadını daha sonra aracıyla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne bırakan zanlı oradan kaçmış, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hanife Babayiğit, hayatını kaybetmişti.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince olaydan kısa süre sonra yakalanmıştı.

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3. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma Konya

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