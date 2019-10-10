Eşini öldürdüğü iddia edilen şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Avcılar’da eşi Ayten Deligözoğlu’nu (41) ikamet ettikleri evde silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu (39) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Hasan Deligözoğlu’nun ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Avcılar’da 25 Aralık 2018’de eşini silah ile alnından vurduğu iddia edilen Hasan Deligözoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. Maktül Ayten Deligözoğlu (41) ile Hasan Deligözoğlu’nun (39) evli olduklarının açıklandığı iddianamede, polis ekiplerinin silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gittikleri, Medet Adıgüzel ve Murat Adıgüzel ile şüpheli Hasan Deligözoğlu arasında boğuşma yaşandığı açıklandı.

“Ablan ölüyor”

Polis ekiplerinin olay yerine gittiğinde maktül Ayten Deligözoğlu’nun başından yaralanmış halde evin koridorunda bulunduğunun açıklandığı iddianamede, müşteki Murat’a olay sorulduğunda maktülün ablası olduğunu söylediği ve şüphelinin kendisini arayarak ‘ablan ölüyor’ dediği aktarıldı.