Eşini öldürdükten sonra kendini ihbar etmiş

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün akşam tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Hasan A'nın olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar ettiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde 50 yaşındaki Hürü A'nın bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Hürü A. ile eşi Hasan A'nın sık sık tartıştığı ve zanlının psikolojik sorunları olduğu ileri sürülürken, olay sonrası Hasan A'nın polisi arayarak eşini öldürdüğünü ve ağlayarak pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Hürü A'nın Düziçi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsisinde, vücudunda 15 bıçak yarası bulunduğu tespit edildi.

Otopsi sonrası yakınlarınca alınan Hürü A'nın cenazesi toprağa verildi.

Olay sonrası evde gözaltına alınan Hasan A'nın ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün akşam eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ölmüş, eşi ise gözaltına alınmıştı.

