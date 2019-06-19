HABER

Eşini öldüren 80 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

Eşini öldüren 80 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

Bursa'da eşini öldüren 80 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kasım Korur, öldürülen Fatma Korur'un yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

"Yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Korur'a karar öncesi son sözleri soruldu.

Korur, 80 yaşında ve şeker hastası olduğunu belirterek, "Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. 'Kime gideceksin?' diye sorduğumda, '6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor. Söylemiyorum işte.' deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim." dedi.

Mahkeme heyetince ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanığın cezası, iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapis olarak açıklandı.

Bursa'da geçen yıl aralık ayında İl Emniyet Müdürlüğüne giden Kasım Korur, tartıştığı eşi Fatma Korur'u öldürdüğünü itiraf etmişti. Korur'un evine giden polis ekipleri, boğazı kesilerek öldürülen kadının cesedini bulmuştu. Katil zanlısı Kasım Korur, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
Yiğitali’ye modern hizmet binasıYiğitali’ye modern hizmet binası
Çöpten çıkan mutlulukÇöpten çıkan mutluluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet davası hapis karar

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.