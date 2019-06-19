Bursa'da eşini öldüren 80 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kasım Korur, öldürülen Fatma Korur'un yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

"Yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Korur'a karar öncesi son sözleri soruldu.

Korur, 80 yaşında ve şeker hastası olduğunu belirterek, "Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. 'Kime gideceksin?' diye sorduğumda, '6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor. Söylemiyorum işte.' deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim." dedi.

Mahkeme heyetince ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanığın cezası, iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapis olarak açıklandı.

Bursa'da geçen yıl aralık ayında İl Emniyet Müdürlüğüne giden Kasım Korur, tartıştığı eşi Fatma Korur'u öldürdüğünü itiraf etmişti. Korur'un evine giden polis ekipleri, boğazı kesilerek öldürülen kadının cesedini bulmuştu. Katil zanlısı Kasım Korur, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

