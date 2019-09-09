HABER

Eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 19 Mayıs günü boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı (45) yargılandığı duruşmada, "Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor.

Eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 19 Mayıs günü boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı (45) yargılandığı duruşmada, "Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.
Diyarbakır'da, avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu, 'Tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan doktor Mesut Issı'nın Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde yapılan duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Saraç ve Ankara, Sinop, Kırklareli, Adana, Şırnak, Mersin, Adıyaman, Kocaeli, Aydın, Erzurum, İzmir, Siirt, Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Bursa, Van, Tekirdağ, Edirne, Bingöl, Bursa, Konya ve Antalya barolarından katılım sağlandı.
BAKANLIĞIN MÜDAHALLİĞİ KABUL EDİLDİ
Mahkeme heyeti, Barolar Birliği, Barolar ve STK'ların müdahillik taleplerini, Müzeyyen Boylu'nun avukatlık mesleği nedeniyle öldürülmediği ve suçtan zarar görme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle reddederek, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebini kabul etti.
'BASINDA ÇIKAN HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZUYOR'
Avukatların savunmasının ardından söz alan sanık Mesut Issı, psikolojik tedavi gördüğünü, tedavisi bittikten sonra savunma yapacağını söyledi. Issı, "Psikolojim bozuk ama tedavim bitince sağlıklı beyan verebileceğim. Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 4 Kasım 2019'da görülmesine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğimEşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğimEşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Hatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül olduHatay’da çıkan yangında 50 hektarlık alan kül oldu
Saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktıSaman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.