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Eşini öldüren doktor, hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki devlet hastanesinde, birlikte çalıştığı patoloji teknisyeni eşi Ayşegül Kurtuluş'u (43), banyoda 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan doktor Hasan Kurtuluş, 6 yıldır yattığı cezaevinden soğuk algınlığı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eşini öldüren doktor, hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede öldü

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki devlet hastanesinde, birlikte çalıştığı patoloji teknisyeni eşi Ayşegül Kurtuluş'u (43), banyoda 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan doktor Hasan Kurtuluş, 6 yıldır yattığı cezaevinden soğuk algınlığı şikayetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli patoloji teknisyeni Ayşegül Kurtuluş, 2014 yılının 10 Aralık akşamı, yürüyüş yaptıktan sonra geldiği evinde duş almak için banyoya girdi. Kısa süre sonra da aynı hastanede çalışan doktor eşi Hasan Kurtuluş (49), hediye gelen ve misafir odasında bulunan kullanılmamış ekmek bıçağını alıp, banyoya girdi. İddiaya göre Hasan Kurtuluş, 17 yıllık eşi Ayşegül Kurtuluş'u çoğunluğu göğüs bölgesinden olmak üzere vücudunun 37 yerinden bıçakladı. Ayşegül Kurtuluş, küvette kanlar içinde kalırken doktor koca, polisi arayıp, "Karımı öldürdüm gelin beni alın" dedi. Kurtuluş, eve gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Suç aleti bıçağa el konuldu.
NEDEN YAPTIĞINI HATIRLAMADIĞINI İDDİA ETTİ
1991 yılından beri 'paranoid şizofreni' tanısıyla tedavi gördüğü ve sık sık eşiyle sigara yüzünden tartıştığı öğrenilen Hasan Kurtuluş, polisteki ifadesinde 15 gündür ilaçlarını kullanmadığını ve eşini neden öldürdüğünü hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede tutuklanan Kurtuluş hakkında Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2 yıl süren yargılama sonunda Kurtuluş, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hasan Kurtuluş, 6 yıldır yattığı Nazilli Cezaevi'nde, dün soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.K., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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