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Eşini öldüren kadın "kazanılmış hak" ile cezadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

Kendisini döven eşini öldüren ve 2011'de yargılandığı davada beraat eden kadın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme heyeti, sanığa, "kazanılmış hak dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kendisini dövdüğünü öne sürdüğü eşini öldüren ve 2011'de yargılandığı davada beraat alan kadın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada 15 yıl hapse mahkum edildi. Ancak mahkeme heyeti, "kazanılmış hak dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuksuz sanık Zarife Demircan (52) ve maktul Yaşar Demircan'ın yakınları katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, sanığı, "kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında, "kazanılmış hak dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

Eskişehir'in Alpu ilçesi Karakamış Köyü'nde, Nisan 2011’de iki çocuk annesi Zarife Demircan, eşi Yaşar Demircan'ı eşarbıyla boğarak öldürmüş, gözaltına alınan sanık çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Yargılandığı davada "meşru müdafaa" gerekçesiyle beraat eden sanık hakkındaki karar, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

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