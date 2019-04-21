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Eşini öldüren kadına, tahrik indirimi isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde 10 yıllık eşi Zülfikar Tuncer’i (39) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İpek Tuncer'in (34) yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısının ömür boyu hapis cezası verilip, tahrik hükümlerin uygulanmasını istediği  Tuncer, “Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım” dedi.

Eşini öldüren kadına, tahrik indirimi isteği

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde 10 yıllık eşi Zülfikar Tuncer’i (39) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İpek Tuncer'in (34) yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısının ömür boyu hapis cezası verilip, tahrik hükümlerin uygulanmasını istediği Tuncer, “Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım” dedi.
Olay, geçen yıl Haziran ayında Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer arasında oturdukları apartman dairesinde tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve başını çarptı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfikar Tuncer'in öldüğü belirlendi. İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınan İpek Tuncer, tutuklanarak cezaevine kondu.
'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM, BIÇAĞI KALBİNE VURURDUM'
İpek Tuncer'in, 'kasten eşini öldürmek' suçundan Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 2 çocuk annesi tutuklu sanık İpek Tuncer, avukatı Veysel Aşkın, ölen Zülfikar Tuncer’in ablaları ile avukatları katıldı.
Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın toplanan deliller ve alınan ifadelere göre, ömür boyu hapsini ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, daha önceki savunmalarında, “Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada, korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı. Yaralandığını görünce korkup, dışarı kaçtım. Öldürmek isteseydim bıçağı kalbine vururdum” diyen İpek Tuncer'e söz verdi.
İpek Tuncer, “Benim eşimi asla öldürmeye ve yaralama maksadım olmadı. Beni sağ kolumdan tuttuğunda kendimi kurtarmak için bıçağı salladım. Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım” dedi.
Sanık avukatı Veysel Aşkın, savunma için süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.

FOTOĞRAFLI

Eşini öldüren kadına, tahrik indirimi isteğiEşini öldüren kadına, tahrik indirimi isteğiEşini öldüren kadına, tahrik indirimi isteği

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