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  4. Eşini öldüren kadının davası.... Savcı 'meşru müdafaa" dedi.

Eşini öldüren kadının davası.... Savcı 'meşru müdafaa" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

GÜNGÖREN'de  25 Ağustos 2019'da eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören'in davasında savcı, mütalaasını açıkladı.

Eşini öldüren kadının davası.... Savcı 'meşru müdafaa" dedi.

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de 25 Ağustos 2019'da eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören'in davasında savcı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Ören'in meşru müdafaa sınırlarını maruz görülebilecek bir korku ve panikle aştığının kabul edilmesi gerektiği gerekçe gösterilerek sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı ifade edildi. Savcı, sanığın tahliyesini istedi.
Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Hülya Ören getirildi. Duruşmaya çeşitli kadın örgütleri ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporunu okudu. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora karşı beyanda bulunan sanık avukatları, Hülya Ören'in tahliye edilmesini talep etti.

SAVCI MEŞRU MÜDAFA DEDİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Türker, maktulün sanığa darp ve şiddet uyguladığına dair iddiaları destekleyen doktor raporunun dosyada yer aldığını ifade etti. Mütalaada sanık Ören'in, Kadir Ören'i üç kez bıçakladığı ve eyleme kendiliğinden son verdiği, ambulansı ve polisi aradığı da gerekçe gösterilerek öldürme kastına dair delil bulunamadığı belirtildi. Savcı Türker, mütalaasında sanığın cinsel saldırılara karşı kendini korumaya çalıştığını ve meşru müdafaa sınırlarını maruz görülebilecek bir korku ve panikle aştığının kabul edilmesi gerektiğini gerekçe göstererek sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığını söyledi. Savcı sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

AİLESİNE OLAN HINCINI ÇIKARDI
Mütalaanın ardından söz verilen maktulün ailesinin avukatı, yazılı beyanda bulunduklarını belirterek “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Sanık avukatları da sanığın tahliye edilmesi talebini yineledi. Mütalaayla ilgili kendisine söz verilen tutuklu Hülya Ören ise "Maktul ailesine olan hıncını, anne sevgisizliğini benden çıkardı. Beraatimi ve tahliyemi isterim" diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı beyanda bulunulması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

HÜLYA SAVUNMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Duruşmanın ardından adliye önünde sanık avukatı ve bir kadın grubu bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Avukat Selmin Cansu Demir, basın açıklamasında "Hülya uğradığı cinsel saldırı sonucunda yaşamını savunmak için buradaki davanın konusu olan eylemini gerçekleştirdi. Bugün savcılık mütalaası, Hülya'nın maruz kaldığı eylemler sonrasında yaşamını savunmak için bir savunma eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Mahkeme savcılık mütalaasını dikkate almadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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