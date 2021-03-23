HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini öldüren katil zanlısına adliye önünde arkadaşlarından şaşırtan destek

Eşini öldüren katil zanlısına adliye önünde arkadaşlarından şaşırtan destek

23.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde arkadaşları, ‘Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey’ demesi üzerine katil zanlısı ise,“ Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen “dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı. Diğer yandan olay günü Rabia D. ve Besat D.’nin tartışma sonucu jandarma karakolunda ifadesinin alındığı öğrenildi. Rabia D.’nın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları ve daha sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.
Olay, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia D. ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D.’yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia D. tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Besat D. adliyeye sevk edildi.

Arkadaşlarından katil kocaya ‘adamsın, adam, adamın kralısın’ sözleri
Adliye girişinde arkadaşlarının, ‘Adamsın, adam, adamın kralısın’ demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi. Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı.

Şikayetçi olmadı, aynı gün hayatından oldu
Diğer yandan olay günü Rabia D. ve Besat D.’nin tartışma sonucu jandarma karakolunda ifadesinin alındığı öğrenildi. Rabia D.’nın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları ve daha sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış! Küçük kıza taciz iddiası:Markete giderken yapmış!
Yeni tedbirler için gözler Bilim Kurulu'ndaYeni tedbirler için gözler Bilim Kurulu'nda
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu

HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu

Silahla kovaladı, canını aldı! Katil eşe: Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey

Sokakta eşinin canını aldı! Katile söylenenler kan dondurdu

Kısa Çalışma Ödeneği bitiyor mu? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Japonya'dan Türkiye'ye tatile geldi, başına gelmeyen kalmadı! Sokaklara düştü

Japonya'dan tatile geldi, başına gelmeyen kalmadı

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler için gözler alıncak kararlarda

Yeni tedbirler için gözler Bilim Kurulu'nda

Endişelendiren tablo! Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 66'yı geçti

Korkutan uyarı geldi! Yüzde 80'i geçerse alarm söz konusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.