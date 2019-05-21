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Eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

NİĞDE'de tartıştığı eşi Fındık Şahin’i (58) tabancayla vurarak öldüren Nazım Şahin (60), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de tartıştığı eşi Fındık Şahin’i (58) tabancayla vurarak öldüren Nazım Şahin (60), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay dün saat 20.00 sıralarında Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İlk eşinden olan çocuğuna para göndermek isteyen Nazım Şahin ile buna karşı çıkan eşi Fındık Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Şahin, evdeki tabancayı alıp, eşine peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fındık Şahin, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Nazım Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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