Eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI\nNi\u011fde'de tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 e\u015fi F\u0131nd\u0131k \u015eahin\u2019i tabancayla vurarak \u00f6ld\u00fcren Naz\u0131m \u015eahin (60), sevk edildi\u011fi adliyede, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.Araplar\u0131n inan\u0131lmaz tutkusu!Devrilen trakt\u00f6r\u00fcn\u00fcn alt\u0131nda kalan \u00e7ift\u00e7i \u00f6ld\u00fcEvinin yanmas\u0131n\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131yla izledi
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