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Eşini öldüren koca: Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Turnagül Çuntar'ı (35), 'uzaklaştırma' kararına rağmen evinde tabancayla vurarak öldüren Murat Çuntar (39), adliyeye sevk edildi.

Eşini öldüren koca: Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Turnagül Çuntar'ı (35), 'uzaklaştırma' kararına rağmen evinde tabancayla vurarak öldüren Murat Çuntar (39), adliyeye sevk edildi. Çuntar'ın sorgusunda, ''Eşimi seviyordum, çocuklarımın annesiydi. Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim" dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi 41'inci Sokak'ta meydana geldi. Turnagül Çuntar, besicilik yapan eşi Murat Çuntar'dan şiddet gördüğünü belirterek boşanmak için mahkemeye başvurdu, uzaklaştırma kararı çıkarttı. Uzaklaştırma kararına rağmen eve giden Murat Çuntar, Turnagül Çuntar'a barışmak istediğini söyledi. Bu isteğe olumsuz yanıt alan Murat Çuntar, yanındaki ruhsatlı tabancayı çekip, tek kurşunla eşini göğsünden vurdu. Silah sesini duyan komşuları eve geldiğinde, Turnagül Çuntar'ı yerde kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Turnagül Çuntar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Murat Çuntar, evine 500 metre uzaklıktaki Sinan Köprüsü üzerinde, suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Murat Çuntar'ın sorgusunda, "Eşimi seviyordum, çocuklarımın annesiydi. Ayrılmak istemiyordum. Tartıştım. Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum'' dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çuntar, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna Çuntar, "Çok" diye yanıt verdi. Murat Çuntar, adliyeye sevk edildi.

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