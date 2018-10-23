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Eşini öldüren koca: Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:56 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kayseri'de kavga ettiği 11 yıllık eşi 2 çocuk annesi Turnagül Çuntar'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren Murat Çuntar (39) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eşini öldüren koca: Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim (2)

TUTUKLANDI
Kayseri'de kavga ettiği 11 yıllık eşi 2 çocuk annesi Turnagül Çuntar'ı tabancayla göğsünden vurarak öldüren Murat Çuntar (39) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eşini öldüren koca: Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim (2)

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