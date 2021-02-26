HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eşini öldüren kocadan kan donduran savunma: Kıskanmak suçsa suç işliyorum

Eşini öldüren kocadan kan donduran savunma: Kıskanmak suçsa suç işliyorum

26.02.2021 15:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eşini öldüren kocadan kan donduran savunma: Kıskanmak suçsa suç işliyorum

İzmir'de telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı (50), başka bir erkekle mesajlaştığı düşüncesiyle bıçaklayıp öldüren Kenan Akçalı (52) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Akçalı, son savunmasında, "Eşimi çok seviyorum. Son nefesime kadar da çok seveceğim. İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum" dedi.

Olay, 25 Nisan 2019'da, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1419 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde meydana geldi. Emekli işçi Kenan Akçalı,tartıştığı eşi Sibel Akçal'yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Çiftin evde bulunan kızları G.A.’nın çığlıklarını duyan bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Kenan Akçalı'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan çiftin kızı G.A., babasının, telefonla oyun oynayan annesini, başka bir erkekle mesajlaştığını zannedip bıçakladığını anlattı.

Sevk edildiği adliyede tutuklanan koca hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

a25a72f1398262f082eda1b0cd8da63b

‘AMACIM KIZIMI KORKUTMAKTI EŞİMİ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ’

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Kenan Akçalı, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada son savunması sorulan Kenan Akçalı, "Ben bilerek kimseye, hiçbir canlıya zarar vermem. Bu benim yapıma uygun değil. Eşimi çok seviyorum. Son nefesime kadar da çok seveceğim. İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum. Eşime tek tokat atmış biri değilim. Olay günü eşime mesaj geldi. Bunun üzerine tartıştık. Kızım, telefonu alarak kırdı ve odasına girip, kapıyı kilitledi. Sinirlenip, bıçağı aldım. Benim amacım kızımı, korkutmaktı. Eşimin ailesinden af diliyorum. Ben masumum" dedi.

MAHKEME SUÇTA İNDİRİM YAPMADI

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Akçalı’ya indirim uygulamadan 'kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası verdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Beşiktaş'ta tekme tokat darp kamerada!Beşiktaş'ta tekme tokat darp kamerada!
Tüvtürk iletişim numaraları, müşteri hizmetleri ve çağrı merkeziTüvtürk iletişim numaraları, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın rezerv

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

Hafta sonu kapı ve pencereleri kapatın

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Performans denemesi yapan profesör ölümden döndü! İşte o anlar

Performans denemesi yapan profesör ölümden döndü! İşte o anlar

Otobüste HES kodu krizi! Sürücüye bıçakla saldırdılar

Şoföre bıçaklı saldırı! Sebebi şoke etti

Sözde şeyhin cinsel istismar davasında çarpıcı iddia

Sözde şeyhin cinsel istismar davasında çarpıcı iddia

Polisten kaçan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı! Tekme tokat darp anı

Beşiktaş'ta tekme tokat darp kamerada!

Fırından dönerken canından oldu!

Fırından dönerken canından oldu!

İzmir'de korkunç olay! Trenin önüne atlayan genç kadın ağır yaralandı

İzmir'de korkunç olay! Genç kadın trenin önüne atladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.