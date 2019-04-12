Eşini öldüren kocanın cezasına onama

Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı için temyiz itirazlarını esastan reddederek, Kızılkaya'ya verilen cezanın onanmasını kararlaştırdı.

Palandöken ilçesinde, boşandığı eşi Neslihan Kızılkaya'yı sokak ortasında aralarında çıkan tartışmada 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü için yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis kararına çarptırılan ve Bölge Adliye Mahkemesince hakkındaki karar müebbete çevrilen Halil İbrahim Kızılkaya'nın dava dosyası, maktul avukatı Muhammed Sönmez'in itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.

Bu ceza dairesinde yapılan duruşmada, iyi hali ve pişmanlığı ile verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak cezasında indirime gidilen sanığın müebbet hapse çarptırılması kararı alınmıştı.

Maktul avukatı Muhammed Sönmez'in bu karara itirazıyla dava dosyası Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilmişti.

Palandöken ilçesinde, 28 Mart 2016'da sokakta tartıştığı eski eşi Neslihan Kızılkaya'yı 7 yerinden bıçaklayıp öldüren Halil İbrahim Kızılkaya, aynı bıçak ile boğazını keserek yaşamına son vermek istemişti.

Hastanedeki tedavisi sonrası 4 Nisan 2016'da tutuklanan sanık Kızılkaya'nın öldürdüğü eşinden dul maaşı almak için SGK'ya yaptığı başvuru da reddedilmişti.

