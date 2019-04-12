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Eşini öldüren kocanın cezasına onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Erzurum'da eşini bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Kızılkaya hakkında yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Bölge Adliye Mahkemesinde müebbet hapse çevrilmesi kararı, Yargıtayca onandı

Erzurum'da eşini bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Kızılkaya'ya verilen müebbet hapis cezası, Yargıtayca onandı.

Palandöken ilçesinde, boşandığı eşi Neslihan Kızılkaya'yı sokak ortasında aralarında çıkan tartışmada 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü için yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis kararına çarptırılan ve Bölge Adliye Mahkemesince hakkındaki karar müebbete çevrilen Halil İbrahim Kızılkaya'nın dava dosyası, maktul avukatı Muhammed Sönmez'in itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.

Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı için temyiz itirazlarını esastan reddederek, Kızılkaya'ya verilen cezanın onanmasını kararlaştırdı.

Sanık Halil İbrahim Kızılkaya, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 13 yıl evli kaldığı, 2 çocuğunun annesi Neslihan Kızılkaya'yı "kasten öldürdüğü" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Sanık avukatının itirazı üzerine dava dosyası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmişti.

Bu ceza dairesinde yapılan duruşmada, iyi hali ve pişmanlığı ile verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak cezasında indirime gidilen sanığın müebbet hapse çarptırılması kararı alınmıştı.

Maktul avukatı Muhammed Sönmez'in bu karara itirazıyla dava dosyası Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderilmişti.

Palandöken ilçesinde, 28 Mart 2016'da sokakta tartıştığı eski eşi Neslihan Kızılkaya'yı 7 yerinden bıçaklayıp öldüren Halil İbrahim Kızılkaya, aynı bıçak ile boğazını keserek yaşamına son vermek istemişti.

Hastanedeki tedavisi sonrası 4 Nisan 2016'da tutuklanan sanık Kızılkaya'nın öldürdüğü eşinden dul maaşı almak için SGK'ya yaptığı başvuru da reddedilmişti.

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