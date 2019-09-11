HABER

Eşini öldüren kocaya müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı karısını silahla vuran koca müebbet hapse mahkum edildi.Olay 21 Mayıs 2017 tarihinde Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Eşini öldüren kocaya müebbet

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tartıştığı karısını silahla vuran koca müebbet hapse mahkum edildi.
Olay 21 Mayıs 2017 tarihinde Hasanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası 25 yaşındaki Cihan E, 24 yaşındaki eşi Hatice E. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada cinnet geçirdiği iddia edilen Cihan E, karısını, başına tek el ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası jandarma karakoluna giden zanlı koca teslim oldu. Eve gelen jandarma ekipleri Hatice E’yi evde ölü buldu. 2 yıldır tutuklu bulunan Cihan E, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Sanık, bir anlık sinirle karısını öldürdüğünü belirtti. Karar duruşmasında mahkeme heyeti sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Eşini öldüren kocaya müebbet

Eşini öldüren kocaya müebbet

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Şehit Astsubay Halisdemir'in boğulan akrabası gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Astsubay Halisdemir'in boğulan akrabası gözyaşlarıyla uğurlandı
Bitlis’te trafik kazasında ölü sayısı 10’a yükseldiBitlis’te trafik kazasında ölü sayısı 10’a yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.