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Eşini öldüren kocaya müebbet, yardım eden sevgilisine 17 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra Gaziantep'te cesedi bulunan, 2 çocuk annesi Gülgülizar Ayalp'i (28) öldürdüğü öne sürülen Kemal Ayalp (30) ve kendisine yardım ettiği belirtilen sevgilisi Güler Özkaraman'ın ömür boyu hapis cezası ile yargılandığı davada karar verildi.

Eşini öldüren kocaya müebbet, yardım eden sevgilisine 17 yıl hapis

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra Gaziantep'te cesedi bulunan, 2 çocuk annesi Gülgülizar Ayalp'i (28) öldürdüğü öne sürülen Kemal Ayalp (30) ve kendisine yardım ettiği belirtilen sevgilisi Güler Özkaraman'ın ömür boyu hapis cezası ile yargılandığı davada karar verildi. Gaziantep 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kemal Ayalp'e ağırlaştırılmış ömür boyu ile 8 yıl hapis cezası, sevgilisi Güler Özkaraman'a (20) ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'nde oturan Gülgülizar Ayalp, 4 Mart 2018 tarihinde ortadan kayboldu. Aynı gün bir süre ayrı yaşadığı eşi Kemal Ayalp'in otomobiline binerken görülen Ayalp için yakınları ve güçleri arama çalışması başlattı. 26 Mart sabahı Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin 22 gündür kayıp olarak aranan Gülgülizar Ayalp'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde av tüfeği kartuşları bulundu.
Bunun üzerine eşi Kemal Ayalp ile sevgilisi olduğu belirtilen Güler Özkaraman gözaltına alındı. Kemal Ayalp'in sattığı kişiden alınan otomobilde yapılan incelemede, kan lekeleri ile saçma izlerine rastlandı. Olayda kullanılan av tüfeği ise bulunamadı. Güler Özkaraman'ın montunda ise kan lekeleri olduğu tespit edildi. Ayalp ve Özkaraman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayalp ve Özkaraman hakkında 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın karar duruşmasına Ayalp ve Özkaraman, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları ile Gülgizan Ayalp'in ailesinin avukatları ve davaya taraf olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları mahkemede hazır bulundu.
AVUKAT BERAAT İSTEDİ
Mahkemede son savunmasını yapan Kemal Ayalp, önceki ifadesini aynen tekrarladığını söyledi. Avukatı Muhammed Sait Doğan ise, "Suçu sübuta erdirecek herhangi bir somut delil bulunmamıştır, bir cinayet işlenmiş, ancak bunun kimin yaptığı bilinmiyor ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.
ÖZKARAMAN: BEN BU OLAYIN MAĞDURUYUM
Sanık Güler Özkaraman da önceki savunmasını tekrar ederek, "Savunmalarımı tekrar ederim, mağduriyetimi daha önce de dile getirdim. Cinsel istismara uğradım, gözlerim önünde bir cinayet işlendi. Kemal'in söylediklerine uymak zorundaydım, çünkü hayatım tehlike altındaydı. Kendi ailemin yanında psikolojik olarak iyi hale geldiğimde de olaya ilişkin bildiklerimi anlattım. Ben bu olayın sanığı değil, mağduruyum" diye konuştu.
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti kararını verdi. Mahkeme, Kemal Ayalp'in, 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 8 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, Güler Özkaraman'ın ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına, olayı haksız tahrik altında işlediği için cezanın 15 yıla düşürülmesine, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi. Ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 5 yıl ceza verilen Özkaraman, toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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