Eşini öldüren kocaya müebbet, yardım eden sevgilisine 17 yıl hapis (ARŞİV)

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde kaybolduktan 22 gün sonra Gaziantep'te cesedi bulunan, 2 çocuk annesi Gülgülizar Ayalp'i (28) öldürdüğü öne sürülen Kemal Ayalp (30) ve kendisine yardım ettiği belirtilen sevgilisi Güler Özkaraman'ın ömür boyu hapis cezası ile yargılandığı davada karar verildi. Gaziantep 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kemal Ayalp'e ağırlaştırılmış ömür boyu ile 8 yıl hapis cezası, sevgilisi Güler Özkaraman'a (20) ise 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Pazarcık'ın Narlı Mahallesi'nde oturan Gülgülizar Ayalp, 4 Mart 2018 tarihinde ortadan kayboldu. Aynı gün bir süre ayrı yaşadığı eşi Kemal Ayalp'in otomobiline binerken görülen Ayalp için yakınları ve güçleri arama çalışması başlattı. 26 Mart sabahı Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, çalılıklar arasında çürümüş kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin 22 gündür kayıp olarak aranan Gülgülizar Ayalp'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde av tüfeği kartuşları bulundu.

Bunun üzerine eşi Kemal Ayalp ile sevgilisi olduğu belirtilen Güler Özkaraman gözaltına alındı. Kemal Ayalp'in sattığı kişiden alınan otomobilde yapılan incelemede, kan lekeleri ile saçma izlerine rastlandı. Olayda kullanılan av tüfeği ise bulunamadı. Güler Özkaraman'ın montunda ise kan lekeleri olduğu tespit edildi. Ayalp ve Özkaraman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayalp ve Özkaraman hakkında 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına Ayalp ve Özkaraman, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları ile Gülgizan Ayalp'in ailesinin avukatları ve davaya taraf olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları mahkemede hazır bulundu. AVUKAT BERAAT İSTEDİ Mahkemede son savunmasını yapan Kemal Ayalp, önceki ifadesini aynen tekrarladığını söyledi. Avukatı Muhammed Sait Doğan ise, "Suçu sübuta erdirecek herhangi bir somut delil bulunmamıştır, bir cinayet işlenmiş, ancak bunun kimin yaptığı bilinmiyor ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.